18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +13
$ 66.97р
76.99р
10:06 09.10.2018
Расширенный поиск

Происшествия
09.10.2018 09:43
Печать

Гибель заместителя Чайки не отменила проверку силовиков Северо-Запада. ГП могут заинтересовать разговоры в транспортной полиции об особо охраняемых лицах

Сотрудники Генеральной прокуратуры прибыли в Петербург на проверку Северо-Западной транспортной прокуратуры. При таких мероприятиях всегда изучается состояние дел в Северо-Западном МВД на транспорте и в Северо-Западном таможенном управлении. Возглавлять комиссию должен был заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, но он погиб при крушении вертолета. «Фонтанка» узнала, куда прежде всего поедут ревизоры. Также нашему изданию стало известно об опасениях некоторых транспортных полицейских за судьбу своих агентов.

По информации «Фонтанки», 8 октября в Петербург приехала комплексная проверка Генеральной прокуратуры России в составе примерно 30 сотрудников. В распоряжении, подписанном Юрием Чайкой 28 сентября, им указано проверить организацию работы и прокурорский надзор в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Возглавлять коллег должен был заместитель генпрокурора Саак Карапетян. Однако не секрет, что 8 октября его похоронили в Москве после известного крушения вертолета, на котором он летал в Костромской области. Вместо него комиссию возглавляет начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Игорь Бабаев. Докладывать же результаты работы за 17 дней он должен заместителю генпрокурора Николаю Винниченко.

По данным нашего издания, Генеральная прокуратура посетит не только своих коллег с Северо-Запада. Проверять будут и транспортную полицию, и таможенное управление. Так, например, 9 октября прокуроры придут на Балтийскую таможню, что возглавляет генерал-майор Сергей Сенько, кого рассматривали на должность начальника СЗТУ после недавнего отстранения с этой должности генерал-майора Гетмана.

Как стало известно «Фонтанке», комиссия должна разобраться в жалобах, что поступили в Генеральную прокуратуру от сотрудников Управления Северо-Западного МВД на транспорте. По информации нашего издания, они не типичны для силовой системы России. В них подробно излагается установленный новым руководителем ведомства Евгением Стасишиным график работы. Согласно тексту, руководящее звено постоянно начинает работу в 7 утра, а заканчивает службу к 21 часу. И, как правило, без выходных. Если переработка типична для сотрудников правоохранительных служб, то некоторые факты, указанные в обращениях, говорят о неблагоприятной атмосфере в транспортной полиции. Так, сотрудники указывают, что во время постоянных селекторных совещаний полковник Стасишин по каналам обычной связи называет время и место прибытия особо охраняемых лиц государства. Заодно сотрудники подчеркивают, что при таких разговорах порой обсуждают так называемый спецаппарат. То есть платных агентов оперативных служб ведомства. В довесок к этому на имя генерального прокурора поступил список сотрудников Забайкальского линейного управления на транспорте, откуда перевелся в Петербург Евгений Стасишин. Около десяти человек были назначены на руководящие должности, что, по мнению недовольных полицейских, говорит о кумовстве.

Что касается регионов, то первыми проверят Карелию и Псков. Ревизия закончится 24 октября.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Магазин "Кей"
09.10.2018 10:00

Бесплатная доставка товаров КЕЙ

Зачем идти в магазин за техникой, если техника сама может приехать в твой дом? В КЕЙ все покупки от 5000 рублей доставляются бесплатно.
предоставлено компанией «Галамарт»
09.10.2018 09:00

Открытие «Галамарта» в Гатчине

13 октября в Гатчине пройдет праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт».
Setl City
08.10.2018 18:20

Setl City и жители ЖК «ЗимаЛето» благоустроили набережную Большой Охты

6 октября застройщик Setl City организовал экофестиваль на благоустроенной набережной реки. В рамках праздника проводились интересные экологические мастер-классы. Гости фестиваля высадили клены, а территория у Большой Охты окончательно обрела облик уютной прогулочной зоны
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
08.10.2018 16:03

В Группе «Эталон» поздравили 8000-го покупателя с начала 2018 года

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») поздравили 8000-го покупателя c начала 2018 года.
pixabay.com
08.10.2018 10:12

Дети из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно посетили Исаакиевский собор

Более 100 детей из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно побывали с экскурсией в одном из красивейших храмов России - Исаакиевском соборе
https://pixabay.com
08.10.2018 09:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
Магазин "Кей"
06.10.2018 13:00

Рецензия от КЕЙ на игру Marvel Человек-паук

В сети магазинов «КЕЙ» появилась игра Marvel Человек-паук - эксклюзив для игровой консоли PS4. КЕЙ рассказывает, почему ее так долго ждали заядлые фанаты
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.10.2018 18:26

Аэрофлот доказал, что в Южно-Сахалинск летать дешевле, чем в Париж

Аэрофлот опроверг обвинения главы Общественной палаты Валерия Фадеева, которые тот озвучил на выступлении в Южно-Сахалинске на форуме «Сообщество».
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
05.10.2018 18:07

Яркое осеннее предложение на квартиры в готовых домах

Этой осенью в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» стартовало яркое осеннее предложение. Только до 1-го ноября 2018 г. можно приобрести квартиры в готовых домах по специальной цене
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
05.10.2018 17:12

ГК «Лидер Групп» получила заключение о соответствии ЖК «Девятый вал 2»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации второй очереди жилого комплекса «Девятый вал»
Setl City
05.10.2018 16:51

Успейте купить квартиру в ЖК «Москва» до повышения цен

«Москва» от Setl City возводится в престижном Московском районе, недалеко от площади Победы. Сейчас на покупку квартиры действуют специальные цены и предложения от «Петербургской Недвижимости» – эксклюзивного брокера проекта
Ленстройтрест
05.10.2018 13:54

В 47 регионе выберут лучшего штукатура

ГК «Ленстройтрест» совместно с ЛенОблСоюзСтроем организует конкурс профессионального мастерства «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018». Мероприятие пройдет 11 октября в жилом комплексе «Янила Кантри» в Янино