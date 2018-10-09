Гибель заместителя Чайки не отменила проверку силовиков Северо-Запада. ГП могут заинтересовать разговоры в транспортной полиции об особо охраняемых лицах

Сотрудники Генеральной прокуратуры прибыли в Петербург на проверку Северо-Западной транспортной прокуратуры. При таких мероприятиях всегда изучается состояние дел в Северо-Западном МВД на транспорте и в Северо-Западном таможенном управлении. Возглавлять комиссию должен был заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, но он погиб при крушении вертолета. «Фонтанка» узнала, куда прежде всего поедут ревизоры. Также нашему изданию стало известно об опасениях некоторых транспортных полицейских за судьбу своих агентов.

По информации «Фонтанки», 8 октября в Петербург приехала комплексная проверка Генеральной прокуратуры России в составе примерно 30 сотрудников. В распоряжении, подписанном Юрием Чайкой 28 сентября, им указано проверить организацию работы и прокурорский надзор в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Возглавлять коллег должен был заместитель генпрокурора Саак Карапетян. Однако не секрет, что 8 октября его похоронили в Москве после известного крушения вертолета, на котором он летал в Костромской области. Вместо него комиссию возглавляет начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Игорь Бабаев. Докладывать же результаты работы за 17 дней он должен заместителю генпрокурора Николаю Винниченко.

По данным нашего издания, Генеральная прокуратура посетит не только своих коллег с Северо-Запада. Проверять будут и транспортную полицию, и таможенное управление. Так, например, 9 октября прокуроры придут на Балтийскую таможню, что возглавляет генерал-майор Сергей Сенько, кого рассматривали на должность начальника СЗТУ после недавнего отстранения с этой должности генерал-майора Гетмана.

Как стало известно «Фонтанке», комиссия должна разобраться в жалобах, что поступили в Генеральную прокуратуру от сотрудников Управления Северо-Западного МВД на транспорте. По информации нашего издания, они не типичны для силовой системы России. В них подробно излагается установленный новым руководителем ведомства Евгением Стасишиным график работы. Согласно тексту, руководящее звено постоянно начинает работу в 7 утра, а заканчивает службу к 21 часу. И, как правило, без выходных. Если переработка типична для сотрудников правоохранительных служб, то некоторые факты, указанные в обращениях, говорят о неблагоприятной атмосфере в транспортной полиции. Так, сотрудники указывают, что во время постоянных селекторных совещаний полковник Стасишин по каналам обычной связи называет время и место прибытия особо охраняемых лиц государства. Заодно сотрудники подчеркивают, что при таких разговорах порой обсуждают так называемый спецаппарат. То есть платных агентов оперативных служб ведомства. В довесок к этому на имя генерального прокурора поступил список сотрудников Забайкальского линейного управления на транспорте, откуда перевелся в Петербург Евгений Стасишин. Около десяти человек были назначены на руководящие должности, что, по мнению недовольных полицейских, говорит о кумовстве.

Что касается регионов, то первыми проверят Карелию и Псков. Ревизия закончится 24 октября.