В ЗВО пообещали дать тепло в замерзающий дом в Кронштадте в течение дня

Замерзающее общежитие в Кронштадте, которое обсуждали накануне на совещании у врио губернатора Петербурга Александра Беглова, уже сегодня будет с отоплением. Об этом сообщили 9 октября «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа.

«Теплоснабжение жилого дома по улице Макаровская, 3, города Кронштадт в течение 9 октября 2018 года будет восстановлено в полном объеме», – заявил и. о. начальника управления эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами ЗВО Александр Мосунов.

Напомним, на Макаровской, 3, живут семь семей — это 24 человека. Батареи там холодные до сих пор — из-за отсутствия мазута в ведомственной котельной. Услышав от подчиненных информацию об этом, Беглов обещал лично позвонить министру обороны.