АвтоВАЗ изменит модельный ряд через три года. Концерн переходит на новую платформу и ищет поставщиков

Компания «АвтоВАЗ» переведет свои автомобили на новую производственную платформу и изменит весь модельный ряд к 2021 году. Об этом изданию «Автостат» 9 октября рассказал вице-президент по закупкам ПАО «АВТОВАЗ» Венкатран Мамиллапалле.

По словам топ-менеджера, концерн начнет производство на платформе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Все модели, которые сейчас находятся в производстве, значительно изменятся, но суть изменений пока не сообщается.

Переход потребует привлечения новых поставщиков и компетентных инженерных специалистов, поскольку требования к качеству продукции возрастут.

Альянс сейчас ищет на территории России поставщиков ряда комплектующих: привода колес, распредвала, масляного насоса, усилителя тормоза, тормозных дисков и других.

В 2008 году АвтоВАЗ вошел в состав альянса Renault Nissan. В настоящий момент модельный ряд состоит из автомобилей Granta, Vesta, XRay, Largus, 4X4.