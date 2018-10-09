Россиян начнут переводить на электронные паспорта в 2021 году. Пластиковая карточка заменит несколько документов

Россиян начнут переводить на электронные паспорта в 2021 году. Пластиковая карточка объединит в себе несколько документов и постепенно полностью заменит традиционный бумажный документ, пишет 9 октября газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Проект внедрения новых документов обсуждали на совещании под председательством зампреда правительства по цифровой экономике Максима Акимова 14 сентября, а также на совещании под председательством премьера Дмитрия Медведева 17 сентября.

По данным издания, электронный паспорт будет в числе прочего содержать данные СНИЛС и водительских прав. Государственные информационные системы с его помощью получат доступ к «электронному профилю» гражданина, чтобы совершать все юридически значимые действия.

Пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов пояснил, законопроект об электронном паспорте разработают Минэкономразвития и автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ).

Перевод россиян на электронные паспорта может обойтись в 114,4 млрд рублей до 2024 года. Сумму для бюджета возместят за счет государственной пошлины.