Неизвестный подпалил редакцию РИА «ФАН» в Петербурге, плеснув в окно зажигательную смесь

Неизвестный поджёг редакцию «Федерального агентства новостей», что находится в бизнес-центре «Ильич» в Приморском районе Петербурга.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, неустановленный мужчина в 2.55 9 октября разбил стекло на первом этаже в здании на Белоостровской улице, 8, а затем бросил в помещение редакции зажигательную смесь. Охрана смогла самостоятельно справиться с возгоранием. Полиция принимает меры для установления причастных к совершению данного инцидента, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело.

Сотрудник редакции РИА ФАН подтвердил «Фонтанке», что окно сначала разбили булыжником. Затем на подоконник вылили зажигательную смесь и подожгли. В это время в редакции находились три человека. Все они сидели далеко от окна, поэтому никто не пострадал. «В марте перед выборами нас тоже поджигали. Но не разбивали окно, просто здание снаружи подожгли», – сообщил источник в «Федеральном агентстве новостей».

«Федеральное агентство новостей» входит в разветвленную медиаимперию владельца группы «Конкорд» Евгения Пригожина. Учредителем «ФАНа» является Евгений Зубарев.