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Происшествия
09.10.2018 08:43
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В Индонезии произошло новое землетрясение. Население просят сохранять спокойствие

На индонезийском острове Сулавеси произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил представитель Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо, пишет 9 октября РБК.

По его словам, также подземные толчки магнитудой 4,8 были зафиксированы в воскресенье, 8 сентября. Представитель BNPB отметил, что в результате обоих землетрясений жертв и разрушений не было. Эпицентр толчков, которые произошли 9 октября, находится в пяти километров к северо-востоку от города Палу, рассказал он и добавил, что подобное землетрясение не может вызвать цунами.

Нугрохо призвал местное население при небольших землетрясениях соблюдать спокойствие. Он напомнил, что в Индонезии почти каждый день фиксируются подземные толчки. Представитель ведомства добавил, что в среднем в год происходит от 5 тыс. до 6 тыс. землетрясений.


Мощное землетрясение магнитудой 7.5 произошло на индонезийском острове Сулавеси 28 сентября. По последним данным, его жертвами стали 1,9 тыс. человек, 2,5 тыс. получили ранения. Индонезийские власти заявили, что под завалами могут находиться 152 тыс. человек. Всего было уничтожено 65,7 тыс. домов. В Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий отметили, что 11 октября планируется прекратить поисковую операцию. На данный момент все люди, которые не были найдены, объявлены пропавшими без вести.

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