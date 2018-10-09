Движение по Транссибу остановили из-за упавшего моста. Обрушение пролётов попало на видео

Виадук упал на железнодорожные пути Транссибирской магистрали в городе Свободный Амурской области. Об этом 9 октября сообщает ИА «Порт Амур».

По данным агентства, виадук соединяет центральную часть Свободного с залинейной. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как два пролета рухнули на железнодорожное полотно в момент, когда под ними двигался грузовой поезд, а на самом виадуке находился автомобиль. Его водитель получил травмы.Среди сотрудников РЖД пострадавших нет.

Агентство добавляет, что движение по главному ходу Транссибирской магистрали ограничили, а в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Предварительной причиной происшествия в правительстве региона называют перегруз автомобиля. Виадук был построен в 1982 году.