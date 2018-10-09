В Черниговской области взорвался склад с боеприпасами. Власти эвакуировали 10 тысяч человек

Мощный взрыв произошел на военном складе боеприпасов в городе Ичня Черниговской области в ночь 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям добавила, что из района эвакуировали около десяти тысяч человек. В радиусе 20 километров от места ЧП закрыли воздушное пространство, движение поездов и автомобилей остановили.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. На месте возник сильный пожар. О пострадавших ничего не сообщается.

В город выехала оперативная группа во главе с главой Генштаба Украины Виктором Муженко и премьр-министром Украины Владимиром Гройсманом.