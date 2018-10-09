Замглавы департамента Роснедр на Северном Кавказе уволен в связи с утратой доверия

Заместитель начальника департамента по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу Роснедр уволен уволен в связи с утратой доверия после проверки Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"За непринятие мер по предотвращению конфликта интересов заместитель начальника департамента – начальник отдела геологии и лицензирования по Кабардино-Балкарской Республике уволен со службы в связи с утратой доверия", – говорится в сообщении. В сообщении не указывается имя чиновника. Согласно данным официального сайта департамента, этот пост занимал Альберт Емкужев.

Отмечается, что замглавы департамента неоднократно принимал решение о передаче полученной в результате государственного геологического изучения недр информации коммерческой организации в области геологоразведки, учредителем которой является его брат. "При этом чиновник не уведомил работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов", – говорится в сообщении.

Генпрокуратура внесла представление министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.