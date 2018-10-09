Раскрыт план уничтожения С-300 американскими F-22

Уничтожение истребителями пятого поколения ВВС США F-22 Raptor поставленных Россией в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 может начаться с использования средств радиоэлектронной борьбы и нанесения ударов по радарам, заявил РИА Новости профессор Академии военных наук Сергей Судаков.

По мнению эксперта, возможный сценарий применения F-22 Raptor против системы ПВО в Сирии предполагает вхождение одной или нескольких таких машин в зону действия РЛС противника, сопровождающееся включением собственных комплексов радиоэлектронного подавления. Американские истребители, начиная глушить вражеские средства обнаружения и наведения, параллельно наносят удары по радарам, пусковым установкам и командным пунктам. Затем в прорыв вторым эшелоном входят истребители-бомбардировщики и завершают разгром.

Согласно такому сценарию в ВВС США, полагает профессор, планируют парализовать ПВО противника. «Но подобные операции гладко выглядят только на бумаге», — считает Судаков.

Эксперт отмечает, что даже если локаторы наземной ПВО не увидят F-22, истребитель обнаружит после включения бортовой системы радиоэлектронного подавления. По словам Судакова, наземные средства контроля способны локализовать источник излучения (определить местонахождение самолета) и в короткие сроки навести на него зенитную ракету.

В октябре в американском издании The Drive предположили, что после поставки Россией в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 США допускают возобновление использования малозаметных истребителей пятого поколения F-22 Raptor и истребителей четвертого поколения F-16CJ Viper для воздушных операций в сирийском небе.