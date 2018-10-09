"Краснодар" сделал заявление по ситуации с Мамаевым

"Краснодар" выпустил официальное заявление по поводу инцидента с участием полузащитника клуба Павла Мамаева, оно размещено на официальном сайте клуба. Хавбек вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным подозреваются в избиении чиновника Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака утром 8 октября в одном из столичных кафе.

"Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия. Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка," – говорится в заявлении "Краснодара".

Ранее футбольный клуб «Зенит» выступил с заявлением об инциденте с участием своего нападающего Александра Кокорина в драке с главой департамента Минпроторга в Москве.

«Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент – вопиющий», – заявили «Фонтанке» в пресс-службе петербургского клуба.

По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе города Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои".

Напомним, что "Зенит" уже наказывал Кокорина после скандального видео с вечеринки в Монако. В тот раз футболист был оштрафован и на время переведен в дубль.