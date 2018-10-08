Полиция Британии отказалась комментировать «догадки» СМИ о личности Петрова

Полиция Великобритании отказалась комментировать публикации СМИ, якобы установивших «настоящее имя» Александра Петрова, обвиняемого британскими властями в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Reuters.

Британские правоохоранители не смогли подтвердить информацию из прессы, назвав при этом публикацию о Петрове «догадками». «Мы не намерены комментировать догадки относительно их личностей», — говорится в сообщении лондонской полиции.

Ранее СМИ назвали предположительно настоящее имя Александра Петрова, обвиненного Британией в отравлении Сергея Скрипаля. Им оказался выпускник Военно-Медицинской академии Александр Мишкин. Как сообщают 8 октября The Insider и Bellingcat со ссылкой на первую страницу внутреннего паспорта Мишкина, у него целиком совпадают с «Петровым» дата рождения и имя-отчество. На фотографии, вклеенной в выданный в 2001 году паспорт, изображен человек, похожий на того, кто приходил на интервью в RT и представлялся Петровым.

Ранее было названо реальное имя второго путешественника в Солсбери. Под Русланом Бошировым будто бы скрывается офицер военной разведки Анатолий Чепига, начинавший службу на Дальнем Востоке.