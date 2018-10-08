Министр спорт Колобков: Кокорин и Мамаев больше никогда не будут играть за сборную РФ

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«В этом инциденте еще предстоит разобраться. Пострадавшие обратились в полицию. Есть видеозаписи происшествия. Но в этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств. Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, то это недопустимо – неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол. Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы», – цитирует Колобкова «Спорт-Экспресс» .

Ранее сообщалось о том, что выпившие Кокорин и Мамаев в московском кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Перебранка началась с оскорблений, а закончилась якобы ударами по лицу.

По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе города Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои".

"Зенит" назвал инцидент вопиющим.