Арестованные братья Магомедовы получили миллиард долларов за продажу акций Novoport Holding «Транснефти»

Арестованные по делу о создании преступного сообщества совладельцы группы компаний «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы продали «Транснефти» 50% кипрской Novoport Holding, владеющей 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

Об этом 8 октября сообщает РБК. Издание, в свою очередь, ссылается на источники, близкие к участникам сделки.

За долю заплатили около 1 миллиарда долларов, что вдвое превышает стоимость акций НМТП на бирже. НМТП принадлежит крупнейший по грузообороту в России порт Новороссийска, а также балтийские порты Приморск и Балтийск. В результате сделки с Магомедовыми «Транснефть» стала единственным владельцем Novoport, а ее доля в НМТП увеличилась до 60,6%.

Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также главу компании «Интэкс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова арестовали 30 марта. Они подозреваются в создании организованного преступного сообщества. Также им вменяется несколько эпизодов мошенничества и растраты. Каждому из подозреваемых по делу грозит до 25 лет колонии в лучшем случае, в худшем – пожизненное заключение. По данным МВД, они похитили из федерального и региональных бюджетов 2,5 миллиарда рублей. Адвокат Магомедовых опровергает все обвинения.

Несмотря на пребывание в следственном изоляторе, Магомедовым в 2018 году удалось попасть в десятку богатейших семей «Forbes».