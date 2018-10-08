Жена Мамаева объяснила, почему ее муж и Кокорин устроили драку: Они были пьяны. Мне стыдно

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана объяснила инцидент с участием мужа и ее друга – нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку? Что я думаю по этому поводу? А что мне думать? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него», – цитирует Алану Мамаеву «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось о том, что выпившие Кокорин и Мамаев в московском кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Перебранка началась с оскорблений, а закончилась якобы ударами по лицу.

По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе города Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои".

"Зенит" назвал инцидент вопиющим.