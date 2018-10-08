Обвиняемым в отравлении Скрипаля назван выпускник Военно-Медицинской академии

СМИ назвали предположительно настоящее имя Александра Петрова, обвиненного Британией в отравлении Сергея Скрипаля. Им оказался выпускник Военно-Медицинской академии Александр Мишкин.

Как сообщают 8 октября The Insider и Bellingcat со ссылкой на первую страницу внутреннего паспорта Мишкина, у него целиком совпадают с «Петровым» дата рождения и имя-отчество. На фотографии, вклеенной в выданный в 2001 году паспорт, изображен человек, похожий на того, кто приходил на интервью в RT и представлялся Петровым.

Александр Мишкин родился под Архангельском. По данным «Фонтанки», он служил срочную службу до 2001 года в войсковой части военразведки в Мурманской области. После армии переехал в Петербург и поступил в Военно-Медицинскую академию имени Кирова, где на него, якобы, и обратили внимание представители Главного управления Генштаба Минобороны. По сообщениям СМИ, в 2010-м он переехал в Москву и был зарегистрирован на Хорошевском шоссе, 76 – по месту нахождения штаб-квартиры ГУ Генштаба.

Авторы расследования зафиксировали многочисленные поездки Мишкина на Украину и в Приднестровье.

Ранее было названо реальное имя второго путешественника в Солсбери. Под Русланом Бошировым будто бы скрывается офицер военной разведки Анатолий Чепига, начинавший службу на Дальнем Востоке.