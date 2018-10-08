Google+ всё. Корпорация объявила о закрытии своей провальной по посещаемости социальной сети

Компания Google сообщила о закрытии социальной сети Google+ для индивидуальных пользователей. Об этом сказано в заявлении компании, опубликованном 8 октября в ее официальном блоге. https://www.blog.google/technology/safety-security/project-strobe/

В компании уточнили, что закрытие займет 10 месяцев.

"Учитывая трудности поддержания работы соцсети и чрезвычайно низкую популярность пользовательской версии Google+, мы решили закрыть ее", — говорится в сообщении.

При этом редких пользователей Google+ не бросят – они получат инструкции по сохранению и переносу всех своих данных.Компания добавила, что сервис был очень непопулярным — 90% посетителей проводили в Google+ не больше пяти секунд.