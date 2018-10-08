«Зенит»: Решение о наказании Кокорина будет после расследования. Инцидент вопиющий

Футбольный клуб «Зенит» выступил с заявлением об инциденте с участием своего нападающего Александра Кокорина в драке с главой департамент Минпроторга в Москве.

«Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент – вопиющий», – заявили «Фонтанке» в пресс-службе петербургского клуба.

Ранее стало известно, что по результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе города Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои".

Напомним, что "Зенит" уже наказывал Кокорина после скандального видео с вечеринки в Монако. В тот раз футболист был оштрафован и на время переведен в дубль.