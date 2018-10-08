Главный тренер "Зенита-2" Радимов о драке с якобы участием Кокорина: Как же хорошо, что в 90-х, когда я играл в Москве, не было телефонов с видеокамерами

Главный тренер футбольной команды "Зенит-2" Владислав Радимов прокомментировал драку якобы нападающего "Зенита" Александра Кокорина с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в Москве. "Как же хорошо, что в 90-х, когда я играл в Москве, не было телефонов с видеокамерами!", – написал Радимов в твиттере.

Затем он добавил: "Ну всякое бывало, но на завтраке ...удивили".

Ранее стало известно, что по результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе города Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои".