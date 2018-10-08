Под Гатчиной «Солярис» врезался в телегу. Меньше всего повезло лошади

Необычная авария произошла 8 октября в 19:40 на 21 километре дороги Гатчина – Коровицы.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и ЛО, водитель «Хёндэ Солярис» выехал на встречную полосу, где столкнулся с гужевой повозкой. Скорее всего, автомобилист попросту не заметил животное с телегой из-за темного времени суток. В итоге обоим водителям понадобилась госпитализация – водитель «Соляриса» получил травмы средней степени тяжести, извозчик – уехал в районную больницу будучи «тяжелым».

Но хуже всех пришлось лошади – животное после ДТП находится в критическом состоянии. Очевидцы сообщают, что повозкой управлял цыган, и что его транспорт не раз видели на этой дороге.

По факту ДТП проводится проверка.