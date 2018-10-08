На Волхонском шоссе выгорела котельная дорожных строителей

Пожар на дизельной котельной произошел в Ломоносовском районе Петербурга вечером 8 октября.

Видеозаписями с места событий очевидцы делятся в соцсетях. Сообщается, что возгорание началось со взрыва около 21:10, однако, в ГУ МЧС по Петербургу говорят, что котельная не взрывалась.

– По адресу Волхонское шоссе 206 выгорела котельная 10 на 60. Взрыва не было, – сообщили «Фонтанке» в ведомстве.

Местные жители сообщают, что котельная якобы принадлежит ООО «РосДорСтрой». Причины пожара выясняются.