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Происшествия
08.10.2018 22:09
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На Волхонском шоссе выгорела котельная дорожных строителей

Пожар на дизельной котельной произошел в Ломоносовском районе Петербурга вечером 8 октября.

Видеозаписями с места событий очевидцы делятся в соцсетях.  Сообщается, что возгорание началось со взрыва около 21:10, однако, в ГУ МЧС по Петербургу говорят, что котельная не взрывалась.

– По адресу Волхонское шоссе 206 выгорела котельная 10 на 60. Взрыва не было, – сообщили «Фонтанке» в ведомстве.

Местные жители сообщают, что котельная якобы принадлежит ООО «РосДорСтрой». Причины пожара выясняются.

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