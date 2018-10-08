«Российского шпиона» из окружения премьера Украины завербовали в Петербурге

Российские спецслужбы завербовали бывшего помощника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова в Санкт-Петербурге. Об этом на заседании Голосеевского районного суда Киева, на котором слушалось дело о государственной измене Ежова, заявил прокурор Игорь Крынин, передает УНИАН.

Он сообщил, что, по данным следствия, Ежов летал в Санкт-Петербург в течение лета-зимы 2015 года, в конце 2015 года – в Минск, также были два полета в Минск в 2017 году. По словам прокурора, с Ежовым летала его жена. Крынин сказал, что полеты свидетельствуют о том, что Ежов был завербован российскими спецслужбами именно в Санкт-Петербурге.

В свою очередь адвокат Ежова Валентин Рыбин отметил, что эти полеты не могут быть доказательством того, что его подзащитного завербовали. Он также сказал, что в материалах дела есть информация о полетах в Минск и Санкт-Петербург с территории Украины. Он отметил, что ничто не мешало его подзащитному осуществлять такие полеты из третьих стран, когда он находился за пределами Украины.

Служба безопасности Украины задержала Ежова в декабре. Его подозревают в работе на российские спецслужбы. Украинские контрразведчики уточняли, что Ежов «по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур», которую передавал «через электронные каналы связи».

22 декабря Шевченковский районный суд Киева арестовал Ежова по подозрению в государственной измене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины), ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.