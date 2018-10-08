Столичная полиция возбудила уголовное дело после драки в кафе с якобы Кокориным и Мамаевым

Полиция возбудила уголовное дело после драки в одной из московских кофеен.

По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г.орода Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои", сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.

"Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается",- говорится в нём.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что выпившие футболисты зенитовец Александр Кокорин и и игрок "Краснодара" Павел Мамаев в московском кафе якобы избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора Государственного научного центра Сергея Гайсина. Перебранка началась с оскорблений, а закончилась якобы ударами по лицу и случилась она сегодня утром.

Позднее заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ» по работе со средствами массовой информации Андрей Гармай опроверг информацию об избиении руководителя учреждения Сергея Гайсина футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.