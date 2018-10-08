Заместитель гендиректора «НАМИ» опроверг избиение своего начальника футболистами Кокориным и Мамаевым

Заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ» по работе со средствами массовой информации Андрей Гармай опроверг информацию об избиении руководителя учреждения Сергея Гайсина футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Это всё враньё и фейковая информация. Сергей Владимирович полностью здоров, полчаса назад проводил совещание», – заявил Гармай «Чемпионату».

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что выпившие Кокорин и Мамаев в московском кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора Государственного научного центра Сергея Гайсина. Перебранка началась с оскорблений, а закончилась якобы ударами по лицу.