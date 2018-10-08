«Фонтанка» за 60 секунд — 8 октября

Новая рабочая неделя в Петербурге началась с тревожных новостей – за неделю симптомы гриппа обнаружены у 45 тысяч горожан. И это только те, кто обратились в больницу. Представьте, сколько петербуржцев решили перетерпеть и пойти сегодня на работу. Медики настоятельно советуют не терпеть, обращаться к врачу и носить маску, если симптомы гриппа вас всё-таки настигли.

«Фонтанка» снова разбирается в разборках ритуальных агентств. На сей раз расскажем историю об офицере КГБ, который, представляясь работником военкомата, предлагал сняться с учета тем, кого не знает, по просьбе того, кого не помнит.

Вы не ждали заморозков? А они пришли. Репетицией «дня жестянщика» стало утро понедельника для петербуржцев. Количество ДТП возросло аж в два раза по сравнению с обычным будним днём. И всё из-за гололёда.

Что не так с очередной программой Смольного по реставрации исторических зданий? С документом ознакомились юристы и не пришли в восторг от блестящих перспектив.

Петербургских депутатов не устраивает, что врио губернатора Петербурга Беглову досталась в наследство старая команда, причём по его доброй воле. Они обратились в Уставный суд, чтобы проверить, мог ли новый глава города нанять на работу правительство, ранее уволенное после отставки Полтавченко.

Завтра может быть вынесен приговор вербовщикам террористов, разоблаченным с помощью Telegram. Маруфжон Исаков и Камолиддин Азимжанов мечтали отправиться в Сирию и взять в руки автомат, но все пошло не по плану.

А еще в Петербурге судят недавнего функционера ФК «Зенит» Сергея Белкова. Сотрудник МВД застал его за странной ездой по центру города и постарался помочь, но в ответ был принят на капот и отправлен на недельный больничный.