Бельгия увеличит расходы на оборону

Изменившаяся геополитическая обстановка в мире и киберугрозы требуют увеличения оборонных расходов, заявил 8 октября премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

"Мы приняли решение приостановить в рамках этого законодательного цикла систематическое снижение оборонных усилий, и в номинальном выражении оборонный бюджет увеличивается на 250 миллионов евро по сравнению с 2014 годом. Потому что геополитическая ситуация кардинально изменилась", — заявил глава правительства, выступая в парламенте.

Нестабильность и конфликты к югу от Европы, гибридные угрозы, кибератаки и терроризм являются новыми реалиями современности, добавил он.

"Поэтому мы решили инвестировать в нашу безопасность. Закон о военном программировании устанавливает бюджетные рамки и приоритеты. Разрабатываются несколько программ: бронетранспортеры, фрегаты и минные тральщики, беспилотники и истребители", — сообщил он.

"Мы будем принимать решения по каждой из этих программ очень быстро и в любом случае до завершения работы законодательного органа", — отметил глава правительства.

Выборы в федеральный парламент Бельгии запланированы на весну 2019 года.