Российский ИЛ-76 доставил в Индонезию палатки, одеяла, фильтры для воды и генераторы

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Индонезию гуманитарную помощь. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба ведомства.

– В состав груза вошли передвижные электростанции, палатки, одеяла, а также установки для очистки воды, запрашиваемые индонезийской стороной, – уточнили в МЧС.

Доставленный гуманитарный груз будет передан нуждающимся жителям.

В начале октября на индонезийском острове Сулавеси произошло мощное землетрясение, которое спровоцировало цунами и селевые сходы. Число жертв, по последним данным, почти достигло 2000.

В воскресенье глава по связям с общественностью Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо опубликовал таймлапс данных со спутника. На нем видно, как стихийное бедствие буквально уничтожило город Палу.