Российский ИЛ-76 доставил в Индонезию палатки, одеяла, фильтры для воды и генераторы
Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Индонезию гуманитарную помощь. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба ведомства.
– В состав груза вошли передвижные электростанции, палатки, одеяла, а также установки для очистки воды, запрашиваемые индонезийской стороной, – уточнили в МЧС.
Доставленный гуманитарный груз будет передан нуждающимся жителям.
В начале октября на индонезийском острове Сулавеси произошло мощное землетрясение, которое спровоцировало цунами и селевые сходы. Число жертв, по последним данным, почти достигло 2000.
В воскресенье глава по связям с общественностью Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо опубликовал таймлапс данных со спутника. На нем видно, как стихийное бедствие буквально уничтожило город Палу.