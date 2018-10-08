МИД РФ назвал неприемлемым превышение США количества вооружений в рамках договора о СНВ

Министерство иностранных дел России назвало неприемлемым несоответствие суммарного количества американских стратегических наступательных вооружений требованиям Договора о СНВ.

«Разрешённое в соответствии с подпунктом с) пункта 1 Статьи II Договора о СНВ суммарное количество "развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР, развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок БРПЛ, развёрнутых и неразвёрнутых тяжёлых бомбардировщиков" по-прежнему превышено Соединёнными Штатами Америки на 101 единицу. Считаем подобное положение дел неприемлемым. Намерены продолжить работу с целью обеспечить полное выполнение американской стороной своих обязательств по важнейшему международному договору в сфере сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений», — говорится в сообщении МИД.

Ранее Госдеп США опубликовал данные о количестве стратегических наступательных вооружений по состоянию на 1 сентября, согласно которому США вышли на уровни, установленные статьей II Договора о СНВ.

«Объявленный США результат достигнут с помощью одностороннего вывода из засчёта по Договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н, переоборудование которых было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 Раздела I Главы третьей Протокола к Договору. Кроме того, США не включают в засчёт в качестве неразвёрнутых четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, односторонне переквалифицировав их в категорию «учебных шахт», которая не предусмотрена Договором», — добавили в ведомстве.

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и рассчитан на 10 лет с возможным продлением на пять лет по взаимной договоренности сторон. Соглашение определяет параметры взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений: ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. Договор сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-1.