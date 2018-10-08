Шойгу: Российские военные выполнили просьбу Японии по Курилам

Министр обороны Сергей Шойгу заявил на встрече с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано, что Москва услышала пожелания Токио и не задействовала территорию Курильских островов при проведении учений «Восток-2018».

Шойгу отметил, что учения российской армии направлены исключительно на усиление обороны территории страны.

«Мы приглашали ваших наблюдателей, ваших атташе на учения "Восток-2018". К сожалению, мы не увидели вашего присутствия, вашего участия в этих маневрах. Надеемся, в дальнейшем мы сможем показать весь мирный настрой наших учений, направленных исключительно на оборону рубежей нашей страны», — сказал Шойгу.

Кавано поблагодарил министра за решение не проводить учения на Курилах и пояснил, что Япония не направила своих наблюдателей на «Восток-2018» из опасений, что территория островов будет задействована в ходе маневров. Кавано добавил, что Токио рассчитывает на продуктивное военное сотрудничество с Москвой.

Учения «Восток-2018» прошли с 11 по 17 сентября 2018 года на Дальнем Востоке и стали крупнейшими за последние 37 лет. В них были задействованы почти 300 тысяч военнослужащих Восточного и Центрального военных округов, около 36 тысяч единиц бронетранспорта, около 80 кораблей и судов обеспечения Северного флота, Воздушно-десантные войска, более тысячи самолетов дальней и военно-транспортной авиации Военно-космических сил, а также военные из Китая и Монголии.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ подписать мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Япония отвергла это предложение и заявила, что мир не будет заключен до тех пор, пока страны не урегулируют территориальный спор на Курилах.