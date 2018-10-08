"Ориентир" на мнение горожан. Защитники парка Интернационалистов напомнили Беглову об обещании

Активисты передали в приемную и.о. губернатора Петербурга Александра Беглова 9026 подписей против строительства ТРК в парке Интернационалистов. Об этом 8 октября сообщил координатор инициативной группы Павел Швец.

Вместе с подписями активисты направили исполняющему обязанности главы города открытое письмо с просьбой вернуть предназначенный под строительство торгово-развлекательного комплекса с океанариумом участок в состав парка. Кроме того, авторы обращения попросили Беглова о личной встрече для обсуждения проблемы застройки парка.

В письме активисты напомнили и.о. губернатора, что в своем первом "петербургском" интервью он пообещал опираться на мнение горожан.

"В связи с тем, что под руководством вашего предшественника Г. С. Полтавченко исполнительная власть Санкт-Петербурга игнорировала мнение тысяч горожан – противников застройки парка Интернационалистов, обращаемся к Вам, как к новому руководителю Санкт-Петербурга, за помощью и просим вернуть земельный участок 78:13:0741502:4600 в состав парка Интернационалистов, а также лично встретиться с представителями инициативной группы для обсуждения вопроса сохранения парка", – говорится в тексте открытого письма.

Ранее Смольный наделил проект строительства ТРК стратегическим статусом. Проект реализует московская компания "Оптима", которой отдали в аренду 3,5 га парка. Активисты не считают обоснованной такую щедрость: соглашения, которое бы закрепляло обязанности инвестора по отношению к городу, власти не заключили, налоги компания платит в Москве, а океанариум займет меньше 1/5 площади всего ТРК, остальное – коммерческие площади.

Проблема застройки парка в числе других досталась Александру Беглову в качестве "наследства" от предшественника. Горожане протестуют против возведения в ТРК с океанариумом почти год, неоднократно проводили акции протеста и сделали неудачную попытку провести референдум, который споткнулся о Заксобрание. Парламент отклонил идею за нечеткость формулировки.