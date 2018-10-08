В Петербурге судят священника, не лечившего дочь от ВИЧ. Он вину не признаёт

В Красносельском суде Петербурга начался процесс по делу о гибели от ВИЧ-инфекции десятилетней дочери православного священника. Родители, которых обвиняют в отказе от необходимого лечения, хранят обет молчания.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 8 октября судья Галина Ершова приняла решение рассматривать дело без журналистов. Первое и все последующие заседания вплоть до приговора закрыли, сославшись на разглашение сведений медицинского характера. Протоиерей Георгий Сычёв вместе с женой только после этого решились проскользнуть в зал, старательно отворачиваясь от прессы.

Не настроены на общение они были и после того, как за закрытыми дверями выслушали обвинительное заключение: на все вопросы журналистов отвечали молчанием, позицию следствия не комментировали.

Сычёвых обвиняют в оставлении в опасности (статья 125 УК) и причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК). В 2011 году они удочерили девочку четырёх лет, ВИЧ у которой был обнаружен практически с рождения. Через два года ребёнку впервые назначили антиретровирусную терапию (АРВТ) — таблетки, которые снижают вирусную нагрузку на организм и защищают иммунную систему. Родители рекомендациям не вняли, необходимые обследования проведены не были, сообщили в Следственном комитете.

В мае 2015 года девочка попала в больницу с пневмонией и признаками крайне тяжёлого иммунодефицита на фоне несвоевременного применения АРВТ. В июне того же года, когда состояние удалось стабилизировать, родители забрали ребёнка из стационара. По версии следствия, больше девочку не лечили и не обследовали, пока в мае 2016 года она не попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. 26 августа 2017-го девочка умерла в больнице.

Протоиерей с супругой, которых называли «ВИЧ-диссидентами», отрицающими само существование такой инфекции, с предъявленным обвинением не согласны.

«На вопрос суда, признают ли обвиняемые вину, оба ответили, что не признают», – уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.