KIA знакомит с чисто электрическим кроссовером для долгих поездок

Одна из заметных премьер проходящего в Париже автосалона KIA e-Niro — первый чисто электрический кроссовер корейского бренда KIA. О новинке подробно рассказывает 8 октября издание Wheels24.

В портфеле корейской компании уже есть один электрический кроссовер, но это вариант известного автомобиля KIA Soul. Новый e-Niro с самого начала создавался как полностью электрический, и поэтому в нем удалось реализовать многие преимущества новой технологии.

Начать с того, что в комплектации с 64-киловаттной батареей пробег на одной зарядке может составить до 485 километров, а при городской езде и вовсе обещают 615. Да и «младший» вариант с батареей «всего лишь» в 39,2 кВТ/ч позволит покрыть расстояние в 312 километров, что более чем достаточно при нормальной ежедневной эксплуатации. Таких впечатляющих результатов удалось добиться благодаря внедрению специальных технологий, позволяющих сохранять электроэнергию. В первую очередь это рекуперативная система торможения CGC (Coasting Guide Control) и возможность движения накатом, когда энергия не тратится вообще. Также экономить помогает «умная» система управления энергией на основе прогнозирующего алгоритма РЕС (Predictive Energy Control). Обе системы CGC и PEC работают во взаимодействии с навигацией, учитывают приближение к поворотам и изменения рельефа, определяя заранее возможные участки движения накатом, что позволяет вырабатывать дополнительную энергию.

В зависимости от комплектации мощность двигателей кроссовера KIA e-Niro составляет от 136 до 204 лошадиных сил, что обеспечивает разгон до ста километров в час за время от 9,8 до 7,8 секунд. Для автомобиля, рассчитанного на семейную эксплуатацию, это совсем неплохие показатели.

Марка KIA весьма популярна в России. По итогам 9 месяцев 2018 года KIA Rio была на втором месте по продажам в нашей стране, уступая только Lada Vesta. В сегменте кроссоверов KIA Sportage замыкал пятерку лидеров, опережая Volkswagen Tiguan, Renault Kaptur и Nissan Qashqai. При этом электрический KIA Soul EV на нашем рынке так и не появился. И вот теперь для российских поклонников южнокорейской марки появился хороший повод обратить внимание на полностью электрическую новинку – KIA e-Niro.