Setl City и жители ЖК «ЗимаЛето» благоустроили набережную Большой Охты

Setl City

6 октября застройщик Setl City организовал экофестиваль на благоустроенной набережной реки. В рамках праздника проводились интересные экологические мастер-классы. Гости фестиваля высадили клены, а территория у Большой Охты окончательно обрела облик уютной прогулочной зоны.

Ранее компания Setl City на собственные средства выполнила работы по благоустройству набережной Большой Охты возле комплекса «ЗимаЛето». Была проложена велодорожка длиной около 700 метров, на участке набережной площадью почти 12 тыс. кв. м оформлена уютная прогулочная зона, высажены ивы.

Позже внести свой вклад в облагораживание территории у комплекса смогли и сами жители: 6 октября Setl City организовала экофестиваль на обновленной набережной реки. Девизом мероприятия стало бережное отношение к природе: жители домов поучаствовали в экологических мастер-классах, а также посадили еще 11 кленов. Теперь набережная стала зеленой зоной для прогулок и отдыха.

Для участников фестиваля были организованы экологические мастер-классы на любой вкус – создание флорариумов и свечей из вощины, роспись деревянных тарелок, экосумок, изготовление мандал. Любители чая стали участниками настоящей чайной церемонии, а ценители стратегий попробовали свои силы в деловой игре о балансе экологии и экономики Ecologic. Детей развлекали профессиональные аниматоры.

Напомним, жилая часть «ЗимаЛето» была полностью достроена летом этого года – строительство велось в течение 4 лет, с 2014-го. За это время компания Setl City возвела на берегу Большой Охты 5 жилых домов и 5 подземных паркингов. Основной акцент в жилом квартале сделан на оригинальном оформлении фасадов зданий. Для каждого дома выбрана своя цветовая гамма в соответствии с тем или иным временем года. Окна многих квартир обращены к реке – недвижимость на верхних этажах обладает прекрасными видовыми характеристиками.

ЖК «ЗимаЛето» возведен в шаговой доступности от метро «Ладожская» – пешком всего 7-8 минут. Локацию отличает развитая торгово-развлекательная инфраструктура – около станции несколько ТРК с магазинами, кафе, ресторанами, кинотеатрами, боулингом. Также рядом с метро располагаются гипермаркеты.

На территории ЖК продолжается активное строительство школы и детского сада, рассчитанных на 450 и 190 детей соответственно.

Эксклюзивным брокером проекта «ЗимаЛето» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «ЗимаЛето» - застройщик ООО "Потенциал", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/zimaleto/declarations