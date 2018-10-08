Александр Беглов поговорит с Шойгу из-за отсутствия тепла в двух домах

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов позвонит министру обороны РФ Сергею Шойгу из-за того, что по вине ведомства до сих пор нет отопления в двух жилых зданиях. Об этом он заявил на совещании с главами районов, посвященном готовности Петербурга к отопительному сезону 8 октября.

«Составьте мне список ответственных, и я лично позвоню министру обороны, чтобы он с ними разобрался. Их непрофессионализм не должен отражаться на качестве проживания людей в своих квартирах. Все они должны знать, что понесут ответственность независимо от ведомственной принадлежности. Минобороны это или другие ведомства. Сейчас болезни, грипп, простуда, дети болеют. А там кто-то в каких-то погончиках не может принять решение. Всех на карандаш», – высказался Беглов после доклада главы Красносельского района Виталия Черкашина.

Черкашин рассказал, что в доме № 11 по улице Лермонтова возникли проблемы с отоплением из-за управляющих организаций Минобороны. Кроме того, из-за бездействия военных вынуждены греться с помощью обогревателей 24 человека в кронштадтском общежитии на Макаровской улице, 3. Как пояснили в администрации района, чиновники физически не могут подключить дом к своим сетям, а котельная, которая должна отапливать здание, до сих пор не начала работать из-за проблем с мазутом. В местной администрации также подчеркнули, что если военные не справятся до завтра, то все службы кронштадтского района будут работать на этом объекте министерства до ввода его в строй.