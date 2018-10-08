КАД грозит пробка в 20 км. На севере закрывают полкольца

Пробка на севере КАД удлинится. С 8 по 15 октября на участке внутреннего кольца с 1-го по 5-й километр (между Приморским шоссе и ЗСД) будет закрыта одна полоса из двух имеющихся – вторая. На первой скорость ограничат до 50 км/час. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

За неделю на 5-километровом участке ООО СПК «Зелёный город» должно ликвидировать колейность.

Сейчас дорога сужена между ЗСД и Выборгском шоссе – до одной полосы в каждую сторону (ограничение связано с работами по расширению проезжей части до шести полос). На «Яндекс.Пробках» этот отрезок почти всегда жёлтый или красный. Можно предположить, что при пиковых нагрузках внутреннее кольцо встанет на 20 километров, от Горской до Выборгского шоссе.

Напомним, с 11 по 15 октября будет перекрыт съезд с внутреннего кольца на Парашютную улицу.