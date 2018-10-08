Голландский МИД о поведении России: Это должно прекратиться

Посол Нидерландов в России была вызвана в Министерство иностранных дел России "в связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге", где выразила официальную точку зрения на высылку 4 россиян, подозреваемых в кибершпионаже.

"Я объяснила в МИД РФ, что Нидерланды ответственны за международные организации на своей территории, что мы не можем допустить кибератаки на международные организации, что ясно дала понять министр обороны Нидерландов", – цитирует 8 октября голландского посла Рене Джонс-Бос RT.

По ее словам, во время часовой встречи в российском МИД она послала "четкий сигнал, что это должно прекратиться".

Ранее российское внешнеполитическое ведомство заявило, что вызвало посла Джонс-Бос "в связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге".

Напомним, что четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги якобы после неудачной попытки взломать Wi-Fi ОЗХО еще в апреле 2018 года. Операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ. У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от Главного управления Генерального штаба в московский аэропорт. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Кроме того, их обвинили в попытке украсть данные по делу о сбитом над Украиной малайзийском «Боинге MH17». Минюст США обвинил тех же людей (а также еще троих сотрудников ГРУ) во взломе ОЗХО, FIFA, Международного антидопингового агентства (WADA) и химических лабораторий в Великобритании и Швейцарии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона до сих не получила никаких доказательств.