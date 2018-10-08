Латвия обвинила ГРУ РФ в кибератаках

Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ в последние годы в целях шпионажа неоднократно совершало атаки на латвийское киберпространство. С таким утверждением 8 октября выступило Бюро по защите Сатверсме (конституции) республики (БЗС).

"Служба российской военной разведки, которую Нидерланды обвиняют в планировании кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), несколько раз совершала атаки и в Латвии, в том числе во внешнеполитических и оборонных секторах. БЗС не наблюдало осуществленных со стороны российской военной разведки политически мотивированных кибератак, которые бы могли повлиять на результаты выборов в 13-й Сейм (парламент страны. – Прим. ред.)", – отмечает БЗС Латвии.

По версии спецслужбы, якобы кибератаки ГРУ в Латвии чаще всего были направлены против государственных структур, в том числе внешнеполитического и оборонного секторов, а реже – против частных компаний, а также СМИ.