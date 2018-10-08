Происшествия
Латвия обвинила ГРУ РФ в кибератаках
Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ в последние годы в целях шпионажа неоднократно совершало атаки на латвийское киберпространство. С таким утверждением 8 октября выступило Бюро по защите Сатверсме (конституции) республики (БЗС).
"Служба российской военной разведки, которую Нидерланды обвиняют в планировании кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), несколько раз совершала атаки и в Латвии, в том числе во внешнеполитических и оборонных секторах. БЗС не наблюдало осуществленных со стороны российской военной разведки политически мотивированных кибератак, которые бы могли повлиять на результаты выборов в 13-й Сейм (парламент страны. – Прим. ред.)", – отмечает БЗС Латвии.
По версии спецслужбы, якобы кибератаки ГРУ в Латвии чаще всего были направлены против государственных структур, в том числе внешнеполитического и оборонного секторов, а реже – против частных компаний, а также СМИ.
Справка:
Напомним, четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги после неудачной попытки взломать Wi-Fi ОЗХО еще в апреле 2018 года. Операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ. У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от главного управления генерального штаба в московский аэропорт. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Кроме того, их обвинили в попытке украсть данные по делу о сбитом над Украиной боинге MH17.
Позднее власти Нидерландов объяснили, почему ограничились высылкой россиян. По их словам, уголовное дело так и не было возбуждено, потому что слежкой за предполагаемыми взломщиками занимались специалисты службы безопасности.