«Крик у меня в ушах долго стоял»: 20 пешеходов пострадали в Петербурге и области за два дня

За минувшие выходные на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ДТП попали 20 пешеходов: 16 из них в городе и четверо в области – один из этих четверых погиб. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что в пяти случаях пострадали пожилые люди, отмечает отдел пропаганды УГИБДД.

Для сравнения: всего за выходные Госавтоинспекция зафиксировала в Петербурге 38 ДТП с пострадавшими (их 40), в Ленинградской области – 17 с 31 пострадавшим и тремя погибшими.

Основными причинами «пешеходных» ДТП стали нарушения правил проезда «зебр» водителями, а также переход дороги пешеходами в неположенном месте в тёмное время без световозвращающих элементов, отмечают в отделе пропаганды УГИБДД.

Смертельное ДТП произошло уже на исходе выходных, за 20 минут до понедельника. По предварительным данным, 7 октября в 23:20 на 30-м километре дороги Парголово – Огоньки (Выборгское шоссе) 37-летний мужчина на «Саабе» вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину лет 50 на вид. Тот скончался на месте.

86-летняя женщина получила тяжёлые травмы в Пушкине: в воскресенье около 20 часов на перекрёстке Ленинградской и Оранжерейной улиц на неё наехал пассажирский автобус «ЛиАЗ» под управлением 50-летнего мужчины. 87-летняя петербурженка попала в больницу в тяжёлом состоянии в субботу вечером: на Софийской улице, 57, в зоне регулируемого пешеходного перехода её сбил ВАЗ-2106. По данным «Дорожного инспектора», бабушка вышла на дорогу на красный свет.

Двое мужчин серьёзно пострадали в субботу в 23:45 на Московском шоссе (трасса М-10 «Россия») в качестве пешеходов. Об этом ДТП «Фонтанка» уже писала. На самом деле один из них был водителем грузовика, а второй пассажиром легковушки. Их машины столкнулись, и мужчины вышли на проезжую часть, где их и снёс «МАН». А вот женщина, оставшаяся в легковушке, погибла.

Ещё один мужчина-водитель был сбит на дороге мотоциклистом, когда вышел из машины выставить знак аварийной остановки, сообщает «Мотосолидарность». Это произошло ночью 6 октября на Приморском проспекте, 51/2.

«Я ехала за ними. Все практически на моих глазах было. Очень страшно, – делится Диана в «ДТП и ЧП». – Мотоциклист справа пошёл на обгон машины, а там оказалась эта, на аварийке, и хозяин. Он стал пытаться впихнуться между обгоняемой и припаркованной. Мотик на бок, юзом... И сбил хозяина авто. А машина его покатилась, и сам мотоциклист её толкал обратно».

Ещё о нескольких ДТП очевидцы рассказывали в соцсетях.

Сегодня утром, как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на пешеходном переходе у перекрёстка проспекта Кузнецова и Петергофского шоссе таксист сбил женщину.