Бесплатная доставка товаров КЕЙ

Магазин "Кей"

Зачем идти в магазин за техникой, если техника сама может приехать в твой дом? В КЕЙ все покупки от 5000 рублей доставляются бесплатно.

Интернет-магазин цифровой техники КЕЙ помогает человеку ближе познакомиться с лучшей техникой онлайн, изучить все параметры и характеристики, и заказать ее, не выходя из дома. На сайте КЕЙ вы можете найти статьи с рекомендацией по выбору любой техники, что существенно облегчает поиск подходящего именно Вам товара. Не знаете, какое устройство лучше? Сравните их характеристики на сайте, нажав на кнопку «добавить к сравнению». Вам отобразятся все различия в параметрах. Хотите задать все вопросы лично, но не желаете тратить время на поход в магазин? Обратитесь в колл-центр КЕЙ и вас дистанционно проконсультируют по всем вопросам и зарезервируют для вас технику.

Онлайн-магазин позволяет экономить время на покупку. Если рядом с Вашим домом нет магазина КЕЙ (что странно, ведь в Санкт-Петербурге 20 магазинов КЕЙ по всему городу), то вы всегда можете заказать технику с доставкой на дом. Товар перед отправкой тщательно проверяется на наличие дефектов, поэтому вы можете не беспокоиться о покупке «кота в мешке». При сумме заказа от 5000 рублей КЕЙ доставит Вам товар прямо домой или на работу бесплатно – предложение* действует в городах присутствия КЕЙ. Подробнее Вы можете узнать на сайте КЕЙ или по телефону: (812) 333-33-74.



А тех, кто предпочитает посмотреть на товар вживую мы ждем в одном из 28 магазинов КЕЙ по России, где больше 1000 наших сотрудников всегда рады помочь вам в выборе нужного вам электронного друга.

Приятных и полезных вам покупок вместе с интернет-магазином КЕЙ.

*ООО "КЕЙ", адрес: 191025, г Санкт-Петербург, ул Марата, д. 8, пом. 15Н, ИНН 7825354444. Подробнее Вы можете узнать на сайте КЕЙ или по телефону: (812) 333-33-74