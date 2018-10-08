Финны выложили в Сеть тысячу уникальных архивных фото Карелии и Выборга

Фотоархив градостроителя Выборга Ялмари Ланкинена (1894 — 1970) стал достоянием общественности — снимки улиц Выборга и горожан, пейзажей Карелии и сельских жителей выложил в Сеть музей Лаппеенранты. Год назад большая коллекция из десятков тысяч фотокарточек, негативов, карт и чертежей Ланкинена была передана музею в дар. Это фотографии 1920 – 1960-х годов, на основе которых сын архитектора Юха создал стоящий сейчас в Музее Южной Карелии макет Выборга.

На сайте Finna.fi сейчас доступны для просмотра более 1000 фотографий, но это лишь малая часть архива. Жемчужина коллекции — панорамный вид города с башней нового кафедрального собора.

Ланкинен поначалу был помощником в выборгском архитектурном бюро Уно Ульберга. По проекту Лакинена в Выборге построено более 30 зданий, среди которых здание Сберегательного банка Финляндии (сейчас жилой дом; Вокзальная ул., 13), дом прихода финского Кафедрального собора Выборга (здание Дома офицеров, ул. Димитрова, 5), здание администрации выборгской сельской общины (жилой дом на Северной ул., 10).

Из построек на территории нынешней Финляндии, спроектированных архитектором, можно отметить больницу Тиуру и школу Армила в Лаппеенранте, а также больницу Пайхола в Контиолахти.

До войны Выборг был одним из самых крупных финских городов с населением в 70 тысяч человек. Во время Зимней войны город был разрушен бомбежками.