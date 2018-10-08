СМИ: Кокорин и Мамаев в Москве избили главу департамента Минпромторга и гендиректора Государственного научного центра. Делом занимается полиция

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящиеся сейчас в расположении сборной России в Новогорске, возможно, попали в очередную неприятную историю.

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Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник, в одном из кафе Москвы спортсмены якобы избили некоего высокопоставленного чиновника федерального ведомства.

По данным информагентства, футболисты сначала словесно оскорбили госслужащего, а затем ударили его по лицу. Полученная чиновником травма не представляет угрозы здоровью. Тем не менее информация о конфликте поступила по горячей линии скорой помощи, а оттуда в полицию.

По данным радиостанции «Говорит Москва», пострадал не один, а даже два чиновника. Речь идет о главе департамента автомобильной промышленности Минпромторга России Денисе Паке и гендиректоре Государственного научного центра «НАМИ» Сергее Гайсине.

«Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России. Директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь. По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации», – подтвердили информацию в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве по этому поводу высказалась кратко: "По факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы, сотрудники полиции проводят проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и участники инцидента".

Денис Пак/Минпромторг

Отметим, что оба футболиста, будучи давними друзьями, не в первый раз попадают в скандальные истории. В 2016 году два футболиста сборной России, Александр Кокорин и Павел Мамаев, были оштрафованы и переведены в дубли своих команд после того, как в Сети появилась видеозапись, на которой игроки курят кальян, а официанты несут к их столу множество бутылок шампанского. Фоном играл Гимн России.