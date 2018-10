В Канаде прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Взрыв прогремел утром 8 октября на нефтеперерабатывающем заводе компании Irving Oil в городе Сент-Джон (провинция Нью-Брансуик, восточная часть Канады). Об этом сообщает телеканал CBC.

Корреспондент телеканала Julia Wright разместила в своем твиттере фотографии, на которых видны языки пламени и высокий столб дыма над заводом. Подробности инцидента на данный момент не приводятся, но корреспондент уточняет. что с пламенем справиться пока не удаётся.

The fire is not under control. pic.twitter.com/2Vqvx2IAl7