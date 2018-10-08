50 рублей за литр. В Петербурге разморозили цену на топливо, будет расти и дальше

«Петербургская топливная компания» нарушила неформальную договоренность с правительством о заморозке цен на дизель и за сутки подняла цену на 8 процентов.

Евгений Степанов/Интерпресс

За сутки цена за литр дизеля на заправках «ПТК» поднялась на 4 рубля, перевалив за 50 рублей. Первый заместитель генерального директора «ПТК» Леонид Чурилов пояснил «Фонтанке», что причиной непослушания стали рекордно подскочившие на бирже оптовые цены. На рынке сложилась отрицательная маржинальность при продаже дизельного топлива и заправки, которые продолжают торговать по прежним ценам, начинают работать в убыток. Другие игроки рынка не готовы выразить поддержку «ПТК». Они опасаются, что любой их комментарий или упоминание по этой теме – риск того, что государственные регуляторы могут трактовать их как манипуляцию рынком.

– Оптовые цены не зафиксированы, – аргументирует Леонид Чурилов. – С конца лета они начали резко расти, несмотря на обещания правительства их стабилизировать. Нужно выводить объемы топлива на биржу, чтобы снизить цену. По соглашению с Козаком объемы поставки на биржу должны быть равны 2017 году + 3%. Но на протяжении июня, июля, сентября оно не выполняется. Продавать топливо за рубеж с такими высокими ценами выгоднее и на внутреннем рынке, за счет сокращения предложения, они пошли вверх. С 1 августа биржевые индексы выросли почти на 15%. И только когда мы поняли, что рост продолжается, а впереди еще переход на зимнее дизельное топило, то повысили ценники. Причем рост ниже, чем на бирже. По бензину маржинальность пока положительная.

Цены на бензин и дизель в начале года росли в пять раз быстрее инфляции. Чтобы их остановить, правительство с 1 июня снизило акцизы на топливо, а крупнейшие нефтяные компании пообещали заморозить розничные цены на бензин. 7 июня президент Владимир Путин в ходе прямой линии сказал, что цены выросли из-за «неточного регулирования» в энергетической сфере, и ситуация на топливном рынке сложилась «неправильная» и «недопустимая». Некоторое время хрупкий договор держался. Первой в стране нарушить его решилась петербургская компания. На заправке «ПТК» с пятничных (5 октября) 46 рублей цена литр дизельного топлива перепрыгнула за 50. Особенно дико это смотрится на фоне ближайших конкурентов, которые продают топливо за 42-43 рубля.

Эксперты говорят, что объективные факторы для дальнейшего повышения давно назрели: в ближайшее время произойдет переход на зимнее дизельное топливо, которое оптом дороже на 15%, а с нового года вырастет акциз, который добавит около 7%. Еще 2% внесет повышение НДС. Таким образом цена может подняться еще минимум на 4 рубля уже к февралю.

– Не исключено, что и другие компании могут последовать примеру ПТК и также увеличить цены, ведь изменения в отрасли и в экономике в целом отражаются на всех, пусть в разной мере, с возможным временным лагом, но на всех. Да, одномоментного увеличения цен на топливо на всех заправках ждать не стоит, конечно, но постепенно такое может произойти, что повлияет на перевозку пассажиров и грузов, может сказаться на стоимости товаров и услуг, – считает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

А президент нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин рассказал «Фонтанке», что знает о планах компаний в других регионах также поднять цены.

При этом эксперты не считают, что к ПТК или последовавшим её примеру частникам могут быть применены какие-то санкции. Это возможно только в отношении госкомпаний, в советах директоров которых есть представители государства. Но рыночные механизмы никто не отменял — новая цена на дизель на «ПТК» выше почти на 7 рублей, чем у конкурентов близких нефтяным компаниям.

– У нас рыночная экономика и рыночное ценообразование. Они могут повышать цены как хотят. Могут повысить в два раза. Единственный фактор, который их может остановить, это снижения спроса на дизельное топливо — водители будут покупать его у конкурентов, – считает Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».

В связи с этим «Российский топливный союз» в начале октября направлял письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой отменить заморозку цен на АЗС, так как у независимых заправок нет возможности сдерживать их, и клиенты уже уходят на станции крупных нефтяников, держащих старые цены. А в начале июня независимые автозаправки сообщали правительству, что к концу года большинство из них может прекратить свою работу, из-за чего рынок монополизируется, а цены на бензин подскочат до 100 рублей за литр.

Сложную ситуацию на других независимых заправках в регионе «Фонтанка» уже описывала. Например, в сети «Фаэтон» в июне прекратили выдавать бензин и дизель по талонам и картам, объявив скачок цен на бирже форсмажорными обстоятельствами. Похожие по природе проблемы игроки рынка видят и в «Линосе», и в «Выборгской топливной компании».

– Ситуация критическая и то, что ПТК решила поднять цену, это экономически обосновано, – считает Олег Ашихмин. – Просто они первые приняли волевое решение перейти в рыночные экономические условия. Понятно, что когда АЗС повышают цены, то водителю уезжают туда, где подешевле. Сейчас такое происходит между независимыми АЗС и станциями нефтяных компаний. Но при этом нефтяные компании говорят, что покупают нефть на этой же бирже, по той же самой высокой цене и продают в минус. По логике вещей, им тоже надо поднимать цены или закрывать свои колонки.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»