«Освенцим для лошадей»: В Саратове возбудили уголовное дело за жестокое обращение с полицейскими животными

После смерти двух животных Следственный комитет начал проверку.

В сентябре саратовские СМИ и правозащитники рассказали о плачевном состоянии полицейских лошадей. "Лошади, по степени упитанности похожие на суповые наборы, заперты в темных грязных помещениях" – так обстановку в загоне с животными описало издание FreeNews Volga. Сообщалось также, что с 50 конями месяцами никто не гуляет и не убирает за ними.

В региональном МВД опровергли информацию об «Освенциме для лошадей», как конюшни прозвали в социальных сетях, заверив, что плохое физическое состояние вызвано их старостью.

Журналисты и местные жители же настаивают на том, что лошади недоедают. В сентябре умер полицейский конь Торнадо, в начале октября умерла еще одна из голодающих лошадей.

В дело прошлось вмешаться Следственному комитету, начавшему проверку. По версии следствия, в марте прошлого года саратовское УМВД России нашло индивидуального предпринимателя для ухода за служебными лошадьми полка патрульно-постовой службы. Бизнесвумен, в свою очередь, наняла субподрядчика. С июля по декабрь в бухгалтерию УМВД подавались поддельные акты по уходу за животными, хотя по факту работы практически не проводились.

За полгода предприниматель получила 270 тысяч рублей по поддельным отчетам. Сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).