Странные маневры. Топ-менеджер «Зенита» наехал на полицейского за VIP-билеты

В Петербурге судят недавнего функционера ФК «Зенит» Сергея Белкова. Сотрудник МВД застал его за странной ездой по центру города и постарался помочь, но в ответ был принят на капот и отправлен на недельный больничный.

кадр из видео/Первый канал/youtube.com

По версии ГИБДД, поздно вечером 21 сентября Сергей Белков в состоянии опьянения на своем Nissan при выезде со двора на улице Восстания совершил наезд на полицейского и уехал. Его нашли после оперативно-разыскных мероприятий и доставили в отдел, так как документов, даже водительского удостоверения, при нем не оказалось. Белков не признал вину. Если верить его объяснениям, неопознанный шастающий объект, выдававший себя за сотрудника, посягал на пачку дорогих билетов на матч «Зенита».

На Белкова составили протоколы за оставление места ДТП (статья 12.27 КоАП) и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и передали материалы в 207-й судебный участок Центрального района. Судья Жанна Кустанович 8 октября начала рассматривать дело.

Потерпевшим признан замкомандира взвода отдельного батальона по охране диппредставительств и консульств иностранных государств ГУ МВД Александр Павлов. Вечером 21 сентября он в составе наряда объезжал территорию, проверял постовых. Ехал от консульства Болгарии к консульству Индии. На Восстания полицейскую машину обогнал Nissan и резко затормозил. Прибавил газу и снова остановился, а потом нырнул в арку 55-го дома по Восстания. Полицейские, привлеченные странными маневрами, включили светозвуковую сигнализацию. Павлов выбрался из служебного Fiat, подошел к арке, на него ехал Nissan.

«Полиция! Заглушите двигатель, выйдите из автомобиля!» – приказал сотрудник. На команду водитель Nissan отреагировал ускорением, и Павлов оказался на капоте. После инцидента он с травмой руки провел неделю на больничном.

Белков официальную позицию отрицает.

– Слушаю вашу позицию, – дала ему слово судья Кустанович.

– Какой-то не известный мне человек в арке совершил непонятные, пугающие меня действия, которые, как мне показалось, были направлены на завладение моим имуществом, – начал Сергей по бумажке.

Из объяснений Белкова следовало, что 21 сентября он чувствовал себя плохо, защемило шейные позвонки. К доктору обратился, тот сделал уколы и пообещал облегчение через сутки. Белков отработал весь день, в десять вечера ушел с работы, взяв портфель. В нем лежали билеты на матч «Зенита» с «Локомотивом» 23 сентября и наличность – 40 тысяч долларов.

– На 23 часа у меня назначена была встреча с другом в ресторане на улице Радищева, рядом с домом родителей моей жены, – продолжил Сергей. – Я ехал медленно и часто притормаживал, так как шея не позволяла поворачивать голову.

– То есть вы с невращающейся головой сели управлять источником повышенной опасности, – уточнила судья. – Как вы себе это представляете на дороге?

– Я ехал медленно и притормаживал.

Во дворе на Восстания мест не оказалось, Белков выезжал из арки.

– Вдруг неожиданно передо мной выбежал человек довольно крупной комплекции и встал между капотом и воротами. Он активно жестикулировал и что-то говорил. Человек развернулся боком и присел на мой капот. Из-за обострения болей в шейном отделе и опасения за портфель мной было принято решение не покидать автомобиль и продолжить движение, – вспомнил Сергей Николаевич. – Увидев, что с человеком все в порядке, я уехал. У ресторана припарковался, заглушил автомобиль, дождался друга, после чего достал из багажника бутылку коньяка, мы выпили с ним. Мне это было необходимо из-за сильной боли в шее. После чего мы зашли в ресторан, выпили по пиву, примерно через тридцать минут разошлись. Я пошел в квартиру родителей жены. Зайдя в парадную, увидел сотрудника полиции, который сообщил, что я задержан.

Водительского удостоверения при Белкове не оказалось, от него разило алкоголем. Процедура установления личности и оформление протоколов с осмотром найденной машины заняла несколько часов. На освидетельствование Белкова повезли под утро, экспертиза показала: пьян.

– Что за 40 тысяч долларов, которые вы везли? – поинтересовалась судья.

– За квартиру, проданную моим другом после развода.

– Почему наличные? Почему вы везли? Вы банк?

– Друг – гражданин другого государства. Он развелся, продал там квартиру. В этот уик-энд он уезжал со своей новой женой отдыхать. Попросил меня сохранить [деньги], потому что живет в съемной квартире. Такое вот стечение обстоятельств.

– И вы с этими деньгами поехали в ресторан?

– Да, чтобы передать другому другу, который живет неподалеку.

– То есть вы за них опасались?

– И за них, и за большую пачку билетов на матч с чемпионом России.

– А кем вы работали 21 сентября?

– Директором департамента по организации и проведению соревнований «Зенит-Арены». Отвечал за все соревнования футбольного клуба «Зенит». Проработал более 12 лет.

– А сейчас?

– Уволился.

– И за билеты тоже опасались?

– Их суммарная стоимость – почти два миллиона рублей.

– А почему вы их перевозите, а не курьер или еще какая специализированная служба? У департамента нет таких возможностей? Директор лично должен развозить?

– Моя обязанность – их раздавать, в этом ничего страшного нет. У меня была гостевая квота – 200 билетов для семей игроков «Локомотива», также у меня находились билеты для VIP-персон.

– Имущество стоимостью 2 миллиона рублей вы возите в личном автомобиле, да?

– Да. Это лизинговая машина, но она выдана мне в пользование как компенсация моей работы.

– И при этом у вас курьеров нет?

– Нет, и, боюсь, никогда не будет.

– Вы не опасались, что могли задавить человека, вставшего на пути вашего автомобиля?

– Я не отрицаю того, что я задел его, но я не совершал наезда!

– На ваш взгляд, это ДТП или нет? – уточнила судья.

– Человек остался в полном порядке. Я просто защищал свою собственность.

– Вы позвонили в полицию?

– Нет.

– Вы опасаетесь за сумку, некий человек пытался попасть в ваш автомобиль, наезжаете на него, но в полицию не сообщаете. Где логика?

– Я посчитал, что этот инцидент яйца выеденного не стоит. Какой-то нетрезвый человек что-то там пытался сделать. Вот как для меня это выглядело. Если бы я понимал, что это законные требования, я бы остановился.

– Какие-либо признаки указывали на сотрудника полиции?

– В моем понимании – нет.

Александр Павлов тоже пришел в суд. Ему, кажется, немила была роль потерпевшего. Во всяком случае, при даче показаний он придерживался теории выеденного яйца:

– При движении автомобиля я зацепился за капот и спрыгнул в сторону. Меня никто не переезжал, я здоров.

– Он провез вас на капоте?

– Ваша честь, это было настолько быстро, я не могу сказать. По моим ощущениям, секунды три.

– Машина в движении вас ударяла? – спросила судья.

– Ну… Соприкосновения были. Водитель по неаккуратности нажал педаль газа… Я не думаю, что он имел умысел задавить меня.

– Я ничего не поняла, – прервала судья. – Умысел, не умысел – это не ваше дело. Рассказывайте, как было.

– Машина делала небольшие толчки…

– То есть водитель газовал?

– Нет, такого не было…

– А что значит «толчки»?

– Ну, небольшое движение автомобиля.

– Вперед? То есть на педаль газа нажимал?

– Видимо, да.

– Ваши действия?

– Я отходил назад. И потом при выезде с тротуара на проезжую часть – резкое движение, и я оказался на капоте.

– Когда вы оказались на капоте, автомобиль остановился?

– Притормозил и дальше поехал.

– Ускорился?

– Да…

– Какую руку повредили?

– Левую. Но сейчас с ней в порядке все.

– Но вы же в травмпункт обращались.

– Ну, побаливала рука. Врач сказал, что ушиб.

– Оружие было при вас?

– Да.

– Доставали?

– Нет. Не было основания для применения.

Павлов нехотя подтвердил, что в служебном Fiat включалась светозвуковая сигнализация, проблесковые маяки работали. Потерпевший находился по форме, требовал у Белкова покинуть Nissan.

– Но форма у нас темная, без отражателей… – задумчиво добавил сотрудник. – Я представлялся, но, может, водитель меня не услышал?.. Стекла его автомобиля были закрыты.

– Точно закрыты? В своих объяснениях вы писали другое.

– Ваша честь, ну сантиметров на десять приоткрыто. Это значит, оно было закрыто, я считаю.

– Павлов, – не выдержала судья. – Вы предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний.

– Оно было приоткрыто, – сдался полицейский. – Но потом стало закрываться.

Судья не удовлетворилась показаниями потерпевшего. На десять дней отложила разбирательство, вызвав других сотрудников и намереваясь исследовать видеозапись наезда.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»