На КАД пытаются поднять контейнер краном. Пробка растёт

Пробка из-за ДТП с контейнеровозом на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом превысила, по данным «Яндекса», 5,5 километра. Она начинается ещё до развязки с Мурманским шоссе. Октябрьская набережная «ползёт» от пересечения с проспектом Большевиков, на 3-километровом отрезке.

Дорожные службы работают на месте аварии – пытаются поднять контейнер и освободить проезжую часть. Вызваны тяжёлые краны, сообщает «Фонтанке» пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Когда эти усилия увенчаются успехом, сказать пока трудно.

В ДТП только один участник. Люди не пострадали.

Движение по внешнему кольцу перед вантовым мостом также затрудняет авария, причём на участке дорожных работ.