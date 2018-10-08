18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+8°C
/ Завтра: +11
$ 66.97р
76.99р
20:27 08.10.2018
Расширенный поиск

Происшествия
08.10.2018 17:17
Печать

На КАД пытаются поднять контейнер краном. Пробка растёт

Пробка из-за ДТП с контейнеровозом на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом превысила, по данным «Яндекса», 5,5 километра. Она начинается ещё до развязки с Мурманским шоссе. Октябрьская набережная «ползёт» от пересечения с проспектом Большевиков, на 3-километровом отрезке.

Дорожные службы работают на месте аварии – пытаются поднять контейнер и освободить проезжую часть. Вызваны тяжёлые краны, сообщает «Фонтанке» пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Когда эти усилия увенчаются успехом, сказать пока трудно.

В ДТП только один участник. Люди не пострадали.

Движение по внешнему кольцу перед вантовым мостом также затрудняет авария, причём на участке дорожных работ.

На КАД пытаются поднять контейнер краном. Пробка растёт

Ранее по теме

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
08.10.2018 18:20

Setl City и жители ЖК «ЗимаЛето» благоустроили набережную Большой Охты

6 октября застройщик Setl City организовал экофестиваль на благоустроенной набережной реки. В рамках праздника проводились интересные экологические мастер-классы. Гости фестиваля высадили клены, а территория у Большой Охты окончательно обрела облик уютной прогулочной зоны
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
08.10.2018 16:03

В Группе «Эталон» поздравили 8000-го покупателя с начала 2018 года

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») поздравили 8000-го покупателя c начала 2018 года.
pixabay.com
08.10.2018 10:12

Дети из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно посетили Исаакиевский собор

Более 100 детей из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно побывали с экскурсией в одном из красивейших храмов России - Исаакиевском соборе
https://pixabay.com
08.10.2018 09:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
Магазин "Кей"
06.10.2018 13:00

Рецензия от КЕЙ на игру Marvel Человек-паук

В сети магазинов «КЕЙ» появилась игра Marvel Человек-паук - эксклюзив для игровой консоли PS4. КЕЙ рассказывает, почему ее так долго ждали заядлые фанаты
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.10.2018 18:26

Аэрофлот доказал, что в Южно-Сахалинск летать дешевле, чем в Париж

Аэрофлот опроверг обвинения главы Общественной палаты Валерия Фадеева, которые тот озвучил на выступлении в Южно-Сахалинске на форуме «Сообщество».
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
05.10.2018 18:07

Яркое осеннее предложение на квартиры в готовых домах

Этой осенью в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» стартовало яркое осеннее предложение. Только до 1-го ноября 2018 г. можно приобрести квартиры в готовых домах по специальной цене
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
05.10.2018 17:12

ГК «Лидер Групп» получила заключение о соответствии ЖК «Девятый вал 2»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации второй очереди жилого комплекса «Девятый вал»
Setl City
05.10.2018 16:51

Успейте купить квартиру в ЖК «Москва» до повышения цен

«Москва» от Setl City возводится в престижном Московском районе, недалеко от площади Победы. Сейчас на покупку квартиры действуют специальные цены и предложения от «Петербургской Недвижимости» – эксклюзивного брокера проекта
Ленстройтрест
05.10.2018 13:54

В 47 регионе выберут лучшего штукатура

ГК «Ленстройтрест» совместно с ЛенОблСоюзСтроем организует конкурс профессионального мастерства «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018». Мероприятие пройдет 11 октября в жилом комплексе «Янила Кантри» в Янино
ПАО «Группа ЛСР»
05.10.2018 12:28

«Группа ЛСР» – №1 по энергоэффективности по версии RAEX

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало список 600 крупнейших компаний России, работающих в ключевых отраслях экономики. По итогам 2017 года «Группа ЛСР» стала победителем в номинации «Лидеры бизнеса: энергоэффективность»
Ленстройтрест
05.10.2018 11:31

В голландском квартале «Янила Драйв» стартовали продажи нового корпуса

ГК «Ленстройтрест» вывела в продажу новый корпус второй очереди ЖК «Янила Драйв», который является частью большого голландского квартала «Янила» в микрорайоне Янино.