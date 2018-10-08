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09.10.2018 09:00
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Открытие «Галамарта» в Гатчине

Открытие «Галамарта» в Гатчине

предоставлено компанией «Галамарт»

13 октября в Гатчине пройдет праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». 

В этот день можно будет купить электрический чайник от 199 рублей, получить подарок за покупку от 500 рублей, а главные подарки на празднике – телевизоры. Адрес магазина: г. Гатчина, ТРК «Пилот», ул. Генерала Кныша, 2А.

13 октября в 19.00 «Галамарт» устроит свой «фирменный» конкурс среди гостей, совершивших покупку от 500 рублей: «Вынеси за 60 секунд!». Абсолютно любые товары, которые посетители смогут взять в руки и отнести на кассу за одну минуту, они забирают домой бесплатно. А забрать в «Галамарте» можно много чего: разнообразные товары для дома и кухни, игрушки, инструменты, технику. Словом, такой забег пользуется неизменным успехом во всех городах.

предоставлено компанией «Галамарт»
предоставлено компанией «Галамарт»

За покупку от 500 рублей, сделанную 13 октября, гости получат подарок, а в 19.00 самые удачливые посетители смогут получить суперподарки – телевизоры.

Кроме того, в день праздничного открытия на некоторые товары для дома будут действовать ШОК-цены: светодиодную лампу можно будет купить от 19 рублей, электрический чайник – от 199 рублей, сушилку для белья – от 249 рублей, литую сковороду – от 299 рублей. 

предоставлено компанией «Галамарт»
предоставлено компанией «Галамарт»

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и кухни, инструменты и хозтовары, детские игрушки и многое другое. Кроме того, разнообразные акции, распродажи и скидки действуют в «Галамарте» каждый день, так что экономные покупки станут хорошей привычкой. 

Адрес магазина: г. Гатчина, ТРК «Пилот», ул. Генерала Кныша, 2А. 

Часы работы: пн-вскр 09.00-21.00

Праздничное открытие: 13 октября с 09.00 до 19.00

www.galamart.ru

*Сроки проведения акции: 13 октября 2018 г с 09.00 до 19.00. Организатор акции: ООО «КА-РЕ»,  ИНН: 7730234519, адрес: 121309, город Москва, Улица Большая Филёвская, дом 25, строение 1, комната 608. Подробнее об организаторе, сроках и условиях проведения акции можно ознакомиться по телефону 8 (800) 333-40-00. Количество призов ограничено.

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