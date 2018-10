Facebook выпустила умный экран Portal

Facebook представила линейку умных экранов Portal. Это первые гаджеты, выпущенные под брендом соцсети.

Portal позиционируется как устройство для видеозвонков, с помощью него можно общаться с контактами из Facebook Messenger. При звонках можно использовать функцию дополненной реальности.

В остальном Portal имеет практически такой же функционал, как и у стандартных голосовых помощников: с его помощью можно узнать погоду, послушать музыку, заказать доставку еды.

