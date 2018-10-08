Происшествия
Поджог храма на Ганиной Яме оценили в 10 миллионов рублей
Ущерб от поджога деревянной церкви на Ганиной Яме составил почти 10 миллионов рублей. Огонь повредил иконостас, малый купол и убранство Царского храма.
Об этом 8 октября сообщает издание «Православие и мир» со ссылкой на «Интерфакс».
Поджигатель уже задержан. Им оказался 20-летней уроженец Екатеринбурга, который сам пришел в отдел полиции №15 УМВД и рассказал, что потерял документы около Ганиной Ямы в день пожара. После допроса он сознался в совершенном преступлении, однако мотивы юного пиромана не ясны. За поджог храма ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Справка:
Напомним, что деревянный храмовой комплекс в монастыре на Ганиной Яме построен в честь семьи императора Николая II (по одной из версий, расстрелянную царскую семью захоронили именно здесь). Это место посещают тысячи человек ежегодно. Поджог был совершен примерно в 1:25 4 октября. Для тушения быстро распространяющегося пламени понадобилось 16 пожарных машин и 65 сотрудников МЧС. Работы были закончены только в 5:26. Полицейские, осмотревшие место происшествия, сразу же установили криминальный характера возгорания.