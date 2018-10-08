«Дети болеют, а кто-то в каких-то погончиках не может принять решение» . Александр Беглов провел первое совещание по отопительному сезону

На первое свое совещание с главами районов о готовности города к холодам Александр Беглов опоздал почти на 25 минут. Но мероприятие провел ударно с точки зрения публичных заявлений: врио губернатора пообещал телефонными звонками простимулировать прокуратуру и министерство обороны, а всем собравшимся чиновникам несколько раз напомнил, что самое важное — это петербуржцы. «Фонтанка» же изучала стиль работы нового главы Петербурга.

Александр Беглов//Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга

«Идет отопительный сезон. Жители города должны иметь тепло и горячую воду в домах. Обслуживание домов должно быть на самом высоком уровне. И сегодня утром, и вчера ночью дежурная служба доложила мне, что у нас есть проблемы по поводу ряда домов. Я хотел бы, чтобы вы рассказали, что делается, когда произойдет ликвидация аварий и когда наши жители получат тепло и горячую воду в дома», – начал совещание Беглов.

Первым отчитывался председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. Он напомнил новому главе города, что отопительный сезон начался 28 сентября, и что на данный момент все многоквартирные жилые дома и социальные объекты подключены. Исключения составляют Малоохтинский колледж, где есть дефект сетей, и перинатальный центр в Московском районе, где ведется капремонт.

Беглов оставил без каких-либо комментариев слова чиновника и передал слово главе жилищного комитета Валерию Шияну, который подробно рассказал о 6 проблемных объектах, которые не удалось начать отапливать вовремя. Все они находятся или под управлением федералов, или отапливаются его силами. По 5 зданиям силами петербургских чиновников удалось решить до совещания. Из проблемных осталось только одно, где до сих пор нет тепла. Это общежитие на Макаровской улице, 3 в Кронштадте, которое должна прогревать котельная министерства обороны. В нем проживает 7 семей, 24 человека. Своевременно начать отопление военным помешало отсутствие мазута. По словам Шияна, сейчас обитатели общежития используют электрические обогреватели, а Минобороны уже после совещания пообещало «Фонтанке» решить проблемы по всем отапливаемым объектам 9 октября.

«Что касается Минобороны и других ведомств: для нас с вами нет различий к каким ведомствам относятся дома жителей нашего города, будь то Минобороны или другие. Самое главное — комфорт жителей нашего города. В домах проживают дети, пожилые люди, поэтому надо помогать и обеспечивать все возможное для них. Если есть какие-то проблемы с руководством тех или иных ведомств, скажите мне – я готов выехать на место и провести совещание. Если не решаются вопросы с Минобороны, доложите мне сегодня вечером, я готов переговорить с министром на эту тему. Все жители города, независимо от ведомственной принадлежности домов, должны быть обеспечены теплом и горячей водой. Возьмите проблемную ситуацию на личный контроль. Если вопросы какие-то останутся, то вечером доложите мне об этом», – поучительно, но без агрессии, сказал Александр Беглов.

Однако после того, как больше половины собравшихся пожаловались на сложности во взаимодействии с военными ведомствами, Беглов сменил формулировку «готов переговорить» на «позвоню», попросив составить список всех сотрудников ведомства, которые чинили препятствия в подаче тепла петербуржцам.

«Я лично позвоню министру обороны, чтобы он с ними разобрался. Их непрофессионализм не должен отражаться на качестве проживания людей в своих квартирах. Все они должны знать, что понесут ответственность независимо от ведомственной принадлежности. Минобороны это или другие ведомства. Сейчас болезни, грипп, простуда, дети болеют. А там кто-то в каких-то погончиках не может принять решение. Всех на карандаш», – опять же довольно спокойно выдал Беглов.

Интересный разговор состоялся у градоначальника с главой администрации Невского района Алексеем Гульчуком, который кратко отчитался о том, что техническая готовность всех зданий по его району составляет 100%.

– У вас там 2 стояка не запущено по моим данным, – проявил информированность Александр Беглов.

– Идет регулировка систем отопления, это улица Бабушкина, дом 20. Закончим в ближайшее время, – отрапортовал Гульчук.

– Ближайшее время — это когда?

– Сегодня к вечеру, – отчеканил чиновник .

– К вечеру – это во сколько?

– 20.00, доложу, – помедлив несколько секунд сказал покрасневший Алексей Гульчук

– Доложите. В 20:00 чтобы все стояки были включены, – мягко произнес временно исполняющий обязанности губернатора.

Не обошлось без заявления, которое должно сразу вызвать симпатии у горожан, и с главой Фрунзенского района Валерием Сапожниковым. Тот рассказывал про аварию, случившуюся утром 8 октября. Сапожников отрапортовал, что на месте работают 57 аварийных бригад для восстановления подачи тепла и горячей воды в 4 дома на Альпийском переулке. По нормативу работы должны быть завершены 9 октября к 8:00.

«Ускорьте работы, потому что люди мерзнут. Норматив нормативом, а в таких ситуациях надо работать сверх норматива. Если необходимо, усильте бригаду», – указал Беглов.

Глава Кировского района Сергей Иванов также допустил стратегическую ошибку, докладывая о 72 стояках, по которым не циркулирует горячая вода. Он рассказал, что частная управляющая компания «ЖКС №1 Кировского района» пообещала к 8 октября привести все трубы в порядок, но не сделала этого. В итоге Иванов дал распоряжение в течение суток силами других УК дать тепло по этим стоякам, но и это не спасло его от поучительного комментария.

«Не важно какая компания, не важно чье ведомство, не важно, кто собственник. Ответственность полностью за вами, потому что все это в итоге сказывается на жителях вашего района. Если необходимо, подключите прокуратуру. Я сегодня позвоню прокурору города, чтобы он занялся этим вопросом. Если завтра к утру тепла не будет, то нужно принимать соответствующие меры. Тепло должно быть подано. Жители не виноваты. Профессиональная или не профессиональная управляющая компания, это не важно. Люди платят за услуги, люди должны получать тепло», – отозвался Беглов.

Без поучений остался начальник жилищной инспекции Петербурга Михаил Зябко, который рассказал о 857 найденных нарушениях и 3,8 млн рублей штрафов. Он же отметил и то, что в городе не отработаны схемы отключения горячей воды в случае аварий. По его мнению, нужно отработать этот процесс в теории, прежде чем лишать тепла 100 и более зданий. По итогу своей речи он получил от Александр Беглова указание составить список виновных и список предложений по улучшению работы. Когда Зябко проделает эту работу, временно-исполняющий обязанности проведет совещание, чтобы «люди научились работать правильно».

«У нас с вами длинная зима, жители должны быть уверены, что у них все будет в порядке. Вы все – профессионалы. С глав района спрошу в первую очередь. Ваши жители как минимум должны знать, что происходит и когда будут устранены проблемы. Не бойтесь обращаться в районную прокуратуру, которая должна подключаться немедленно, чтоб всем неповадно было. И чтобы по выходным её сотрудники не раскрывали себе пиво, и не ходили на охоту или рыбалку, а занимались своим делом, – в конце совещания напутствовал собравшихся Александр Беглов, – сегодня вечером жду ваших докладов после 20 часов по поводу ликвидации тех проблем, которые мы с вами обсудили. Если есть проблемы я к вашим услугам с раннего утра. Дежурная служба мне каждое утро все докладывает, в 7 часов обо всех авариях, такой порядок. После этого она обязывает дежурные службы района проинформировать вас, и утром у меня должны быть доклады о том, когда будут устранены проблемы. Вопросы?»

Вопросов не было, свежеиспеченный глава городского правительства пожелал всем удачи попросил главу Кировского района дать информацию по недобросовестной управляющей компании, чтобы связаться с прокурором города. Потянувшаяся из зала совещаний цепочка чиновников выглядела подавленной и уставшей. К сожалению, самого Беглова среди них не было — он покинул зал так, чтобы миновать коридор журналистов.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»